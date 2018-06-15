Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД КНР: Китай незамедлительно ответит на протекционистские меры США

Экономика и бизнес
15 июня, 9:44 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 15, июня. /ТАСС

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о введении пошлин на товары из Китая на сумму $50 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Китай незамедлительно ответит на любые протекционистские меры США в сфере торговли. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"Если Соединенные Штаты примут односторонние протекционистские меры, которые затронут китайские интересы, то мы немедленно ответим. Мы незамедлительно примем самые серьезные меры для защиты наших интересов", - заявил дипломат.

Президент Дональд Трамп принял решение ввести пошлины на импортируемые из Китая от 800 до 900 наименований товаров на сумму $50 млрд.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

3 апреля Вашингтон объявил о намерении ввести 25%-ые пошлины на 1,3 тысячи наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд. В ответ Госсовет КНР решил ввести 25%-ые пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
2
Москалькова: омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ
3
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
4
Пенсионный возраст в России. Досье
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
ЦБ опубликовал проект указания по изменению тарифов ОСАГО
7
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости