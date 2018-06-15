МИД КНР: Китай незамедлительно ответит на протекционистские меры США

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Китай незамедлительно ответит на любые протекционистские меры США в сфере торговли. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Если Соединенные Штаты примут односторонние протекционистские меры, которые затронут китайские интересы, то мы немедленно ответим. Мы незамедлительно примем самые серьезные меры для защиты наших интересов", - заявил дипломат.

Президент Дональд Трамп принял решение ввести пошлины на импортируемые из Китая от 800 до 900 наименований товаров на сумму $50 млрд.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

3 апреля Вашингтон объявил о намерении ввести 25%-ые пошлины на 1,3 тысячи наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд. В ответ Госсовет КНР решил ввести 25%-ые пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.