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Туроператор Polar Tour приостанавливает деятельность

Экономика и бизнес
15 июня, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Polar Tour не может выполнить обязательства по субагентским договорам с 15 июня

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Туроператор Polar Tour сообщил о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня 2018 года.

В сообщении на сайте туроператора отмечается, что для решения вопроса об оплате/доплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15 июня и далее, можно обращаться к туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую. "Просим проинформировать ваших туристов о невозможности вылететь по ранее забронированному туру", - отмечается в сообщении.

Туроператор Polar Tour начал работу в 1999 году. География деятельности компании включает Турцию, Египет, Таиланд, Болгарию, Грецию, Доминиканскую республику, Испанию, Италию, Кипр, Тунис, Францию, Чехию, ОАЭ, Индию, Кубу, Мальдивские острова, Андорру, Мексику, Шри-Ланку, Черногорию и Марокко.

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