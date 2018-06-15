Туроператор Polar Tour приостанавливает деятельность

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Туроператор Polar Tour сообщил о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня 2018 года.

В сообщении на сайте туроператора отмечается, что для решения вопроса об оплате/доплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15 июня и далее, можно обращаться к туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую. "Просим проинформировать ваших туристов о невозможности вылететь по ранее забронированному туру", - отмечается в сообщении.

Туроператор Polar Tour начал работу в 1999 году. География деятельности компании включает Турцию, Египет, Таиланд, Болгарию, Грецию, Доминиканскую республику, Испанию, Италию, Кипр, Тунис, Францию, Чехию, ОАЭ, Индию, Кубу, Мальдивские острова, Андорру, Мексику, Шри-Ланку, Черногорию и Марокко.