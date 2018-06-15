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ЦБ отозвал лицензии у "Сибирского дома страхования"

Экономика и бизнес
15 июня, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Регулятор также приостановил действие лицензии страхового и перестраховочного брокера "Юнимар"

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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензии у страховой компании "Сибирский дом страхования", говорится в материалах регулятора. Кроме того, ЦБ приостановил действие лицензий страхового и перестраховочного брокера "Юнимар".

В частности, у компании "Сибирский дом страхования" отозваны лицензии на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, и на осуществление перестрахования ООО "Страховая компания "Сибирский дом страхования". Причиной отзыва лицензий стал добровольный отказ субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

У "Юнимар" приостановлены лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России.

Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Однако страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства, отметили в ЦБ.

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