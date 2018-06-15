К чему приведет повышение НДС с 18% до 20%

Антон Силуанов сказал, что повышение НДС может ускорить инфляцию в 2019 году с ожидаемых 3% до 4–4,5%.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин надеется, что правительство и ЦБ смогут удержать инфляцию в пределах 4%.

Рост ставки НДС может разогнать инфляцию в 2019 году и тем самым стимулировать ЦБ повысить ключевую ставку, говорит управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

"В результате этого решения инфляция практически гарантированно повысится. При росте ставки на два процентных пункта можно ожидать прирост инфляции на 0,5–0,75 п.п. в 2019 году", — отметил эксперт. По его словам, в этом году мы почти гарантированно не выйдем за пределы целевого уровня ЦБ по инфляции 4%, а вот в 2019-м, после повышения НДС, это крайне вероятно. "Если при этом вырастут тарифы естественных монополий, то тогда инфляция окажется выше цели. В этом случае регулятор, скорее всего, будет вынужден повышать ставку, в том числе с учетом опыта других стран", — заявил он.

НДС выбран в первую очередь потому, что его проще всего собирать, ФНС научилась хорошо администрировать, в том числе радикально улучшив сбор и глубину обработки данных, добавил Табах.