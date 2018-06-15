К чему приведет повышение НДС с 18% до 20%

Правительство предлагает с 2019 года повысить НДС с 18% до 20%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Новация позволит увеличить доходы бюджета на 600 млрд рублей в год, отметил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. "Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей развития, поставленных в указе президента от мая текущего года", — сказал министр.
Этот налог уплачивают юрлица на всех этапах производства и продажи товара или услуги. Сумму уплаченного налога закладывают в конечную цену продуктов или услуг, и фактически ее платят потребители.
Ставка НДС 18% действует с 1 января 2004 года.
Повышение налога на 2% связано в том числе с потерей доходов федерального бюджета из-за снижения цен на нефть с 2014 года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В начале 2014 года цены на нефть были $110–100 за баррель, а сегодня они — $76, то есть на треть упали доходы от нефти, пояснил эксперт.
Кроме того, "доля нефтяной экономики в нашей общей экономике падает, у нас сейчас быстрее растут отрасли ненефтяные, несырьевые. И доля нефтяных доходов к ВВП получается несколько меньше", отметил он. Чтобы сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на образование, на здравоохранение, нужно найти дополнительные доходы.
Да, сохранятся.
"Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены", — пообещал Медведев.
Сейчас ставка НДС 10% действует для продовольственных товаров первой необходимости (хлеб, молоко и пр.), детских и медицинских товаров.
Нулевая ставка налога применяется на внутренних межрегиональных воздушных перевозках.
Антон Силуанов сказал, что повышение НДС может ускорить инфляцию в 2019 году с ожидаемых 3% до 4–4,5%.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин надеется, что правительство и ЦБ смогут удержать инфляцию в пределах 4%.
Рост ставки НДС может разогнать инфляцию в 2019 году и тем самым стимулировать ЦБ повысить ключевую ставку, говорит управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
"В результате этого решения инфляция практически гарантированно повысится. При росте ставки на два процентных пункта можно ожидать прирост инфляции на 0,5–0,75 п.п. в 2019 году", — отметил эксперт. По его словам, в этом году мы почти гарантированно не выйдем за пределы целевого уровня ЦБ по инфляции 4%, а вот в 2019-м, после повышения НДС, это крайне вероятно. "Если при этом вырастут тарифы естественных монополий, то тогда инфляция окажется выше цели. В этом случае регулятор, скорее всего, будет вынужден повышать ставку, в том числе с учетом опыта других стран", — заявил он.
НДС выбран в первую очередь потому, что его проще всего собирать, ФНС научилась хорошо администрировать, в том числе радикально улучшив сбор и глубину обработки данных, добавил Табах.
Правительство планирует сократить сроки проведения камеральных (то есть в офисе налоговой службы, без посещения предприятия) проверок при возмещении НДС.
Также предполагается расширить число предприятий, которым НДС будет возмещаться в ускоренном порядке. Сейчас этой процедурой могут воспользоваться компании, которые за три года перечислили в бюджет 7 млрд рублей налогов. В будущем этот порог будет снижен до 2 млрд рублей.
Мария Селиванова