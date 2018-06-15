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К чему приведет повышение НДС с 18% до 20%

Экономика и бизнес
15 июня, 15:21 UTC+3

ТАСС рассказывает, как увеличение ставки налога повлияет на жизнь россиян

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Материал из 1 страницы
© Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Правительство предлагает с 2019 года повысить НДС с 18% до 20%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новация позволит увеличить доходы бюджета на 600 млрд рублей в год, отметил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. "Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей развития, поставленных в указе президента от мая текущего года", — сказал министр.

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Кто платит НДС?

Этот налог уплачивают юрлица на всех этапах производства и продажи товара или услуги. Сумму уплаченного налога закладывают в конечную цену продуктов или услуг, и фактически ее платят потребители.

Ставка НДС 18% действует с 1 января 2004 года.

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Почему принято решение повысить ставку?

Повышение налога на 2% связано в том числе с потерей доходов федерального бюджета из-за снижения цен на нефть с 2014 года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В начале 2014 года цены на нефть были $110–100 за баррель, а сегодня они — $76, то есть на треть упали доходы от нефти, пояснил эксперт.

Кроме того, "доля нефтяной экономики в нашей общей экономике падает, у нас сейчас быстрее растут отрасли ненефтяные, несырьевые. И доля нефтяных доходов к ВВП получается несколько меньше", отметил он. Чтобы сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на образование, на здравоохранение, нужно найти дополнительные доходы.

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Сохранятся ли льготы?

Да, сохранятся.

"Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены", — пообещал Медведев.

Сейчас ставка НДС 10% действует для продовольственных товаров первой необходимости (хлеб, молоко и пр.), детских и медицинских товаров.

Нулевая ставка налога применяется на внутренних межрегиональных воздушных перевозках.

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Как повышение ставки отразится на инфляции?

Антон Силуанов сказал, что повышение НДС может ускорить инфляцию в 2019 году с ожидаемых 3% до 4–4,5%.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин надеется, что правительство и ЦБ смогут удержать инфляцию в пределах 4%.

Рост ставки НДС может разогнать инфляцию в 2019 году и тем самым стимулировать ЦБ повысить ключевую ставку, говорит управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

"В результате этого решения инфляция практически гарантированно повысится. При росте ставки на два процентных пункта можно ожидать прирост инфляции на 0,5–0,75 п.п. в 2019 году", — отметил эксперт. По его словам, в этом году мы почти гарантированно не выйдем за пределы целевого уровня ЦБ по инфляции 4%, а вот в 2019-м, после повышения НДС, это крайне вероятно. "Если при этом вырастут тарифы естественных монополий, то тогда инфляция окажется выше цели. В этом случае регулятор, скорее всего, будет вынужден повышать ставку, в том числе с учетом опыта других стран", — заявил он.

НДС выбран в первую очередь потому, что его проще всего собирать, ФНС научилась хорошо администрировать, в том числе радикально улучшив сбор и глубину обработки данных, добавил Табах.

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Изменится ли порядок возмещения НДС?

Правительство планирует сократить сроки проведения камеральных (то есть в офисе налоговой службы, без посещения предприятия) проверок при возмещении НДС.

Также предполагается расширить число предприятий, которым НДС будет возмещаться в ускоренном порядке. Сейчас этой процедурой могут воспользоваться компании, которые за три года перечислили в бюджет 7 млрд рублей налогов. В будущем этот порог будет снижен до 2 млрд рублей.

Мария Селиванова

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