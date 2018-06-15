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"Газпром" подготовит документацию по участию в проектах разработки месторождений Ирана

Экономика и бизнес
15 июня, 10:50 дата обновления: 15 июня, 12:31 UTC+3

Российская компания также не исключает поставки газа по газопроводу из Ирана через Пакистан в Индию, но пока документы сторонами не согласованы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром" планирует подготовить документацию по участию в проектах разработки месторождений Ирана и начинает обсуждение, по итогом которого будет принято окончательное решение. Об этом журналистам сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"В соответствии с меморандумом, мы должны были подготовить свои предложения на основе финансово-экономического анализа по рассмотрению документации, которая была представлена иранской стороной. На сегодня данная работа у нас завершена, мы с иранской стороной приступаем к серии обсуждений по этим четырем проектам, дальше должны провести анализ, переговоры, рассмотрение контракта, условия, соответственно, дальше будем принимать решение", - сказал он.

Кроме того, Маркелов сообщил, что "Газпром" не исключает поставки газа по газопроводу из Ирана через Пакистан в Индию, но пока документы сторонами не согласованы.

"Мы смотрим маршруты с этих месторождений (которые интересуют "Газпром" в Иране), одним из маршрутов является Иран-Пакистан-Индия. Сегодня у нас подписан с иранской стороной меморандум по поддержке этого проекта. С пакистанской стороной он пока не подписан и находится на рассмотрении. Такая же ситуация с Индией", - сказал он.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщал, что "Газпром" заинтересован в разработке четырех газовых месторождений в Иране и может к концу марта представить соответствующие предложения. Иран подписал меморандумы о взаимопонимании с компанией "Газпром" для проведения исследований по проектам разработки газовых месторождений Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish.

В декабре 2017 года "Газпром" подписал дорожную карту по реализации проектов на территории Ирана и меморандум о взаимопонимании и взаимодействии по СПГ-проекту в Иране. В ноябре прошлого года "Газпром" и NIOC (Национальная иранская нефтяная компания) также подписали ряд меморандумов о сотрудничестве в газовой сфере. Документы предусматривают партнерство в области разработки газовых месторождений на территории республики, транспортировки газа и монетизации, в том числе путем сжижения и получения продуктов газохимии.

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