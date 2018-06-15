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"Газпром" возобновил переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода через КНДР

Экономика и бизнес
15 июня, 10:50 дата обновления: 15 июня, 12:12 UTC+3

Заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов отметил, что сейчас политическая ситуация "уже несколько иная"

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© Алексей Филиппов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром" возобновил переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода через территорию КНДР. Об этом сообщил заместитель председателя правления Виталий Маркелов на пресс-конференции.

"На сегодняшний день ситуация политическая уже несколько иная, и южнокорейская сторона обращалась к "Газпрому" относительно возобновления данного проекта. Состоялась серия переговоров по этой части, и эти переговоры продолжаются", - сказал он.

О проекте

В сентябре 2008 года "Газпром" и южнокорейская газовая корпорация Cogas подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу проведения совместной оценки целесообразности проекта газопровода. В случае успешной реализации этих планов Южная Корея начиная с 2015 года смогла бы ежегодно получать из России до 7,5 млн тонн природного газа. Соглашение о совместном исследовании проекта было подписано 24 июня 2010 года.

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Также стороны подготовили итоговый отчет по изучению вариантов организации поставок газа от конечной точки газотранспортной системы "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в Южную Корею, предусматривающий поставки через КНДР. Начиная с сентября 2011 года КНДР и Южная Корея вели отдельные переговоры с Москвой по газопроводу протяженностью 700-800 км. Но после ухудшения отношений между Пхеньяном и Сеулом эти переговоры были приостановлены.

Заместитель председателя правления "Газпрома" отметил, что сейчас такие переговоры возобновлены. "Поэтому сказать дальше мы пока не можем, но переговоры мы такие с корейской стороной возобновляем", - заявио он.

О том, что улучшение ситуации с безопасностью на Корейском полуострове позволит начать строительство газопровода из России в Южную Корею через КНДР, 30 марта сообщила министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, выступая на на энергетическом форуме в Сеуле.

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