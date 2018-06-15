"Газпром" не исключает покупку газа с проектов "Роснефти" на Дальнем Востоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром" не исключает вариант покупки газа с проектов "Роснефти" на Дальнем Востоке, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"В проекте ["Сахалин-1"], помимо ценовых условий, есть ряд ключевых параметров, которые имеют экономическое содержание и не могут не влиять на коммерческие условия потенциальных поставок - это и время начала поставок, и профиль этих поставок, возможный срок поставок. Кроме того, помимо газа с "Сахалина-1" в орбиту переговоров могут быть включены проекты "Роснефти" на Дальнем Востоке и, соответственно, что потребителем может стать не только "Сахалин-1", - сказал Медведев.

"Мы считаем, что оптимально, чтобы весь газ был в портфеле "Сахалинской энергии" и "Газпрома", что позволило бы оптимизировать все те параметры, про которые я упомянул", - добавил он.

При этом Медведев сообщил, что "Газпром" рассчитывает завершить переговоры с "Роснефтью" о покупке газа до принятия инвестиционного решения по расширению проекта "Сахалин-2".

"Раз мы намечаем окончательное инвестиционное решение принять в четвертом квартале этого года - первом квартале следующего года, естественно, переговоры должны быть завершены до этого потенциального события. Что касается расширения периметра переговоров - это те месторождения, которые имеет на Дальнем Востоке компания "Роснефть", - сказал он.

В конце 2017 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что оператор проекта "Сахалина-1" Exxon Neftegas и "Газпром" договорились, что газ с проекта "Сахалина-1" будет поступать для третьей очереди СПГ-проекта "Сахалин-2", при этом газ для Восточной нефтехимической компании (ВНХК) "Роснефти" будет поставлять "Газпром". Новак отмечал, что вопрос о цене газа еще обсуждается.

История вопроса

Оператор первого масштабного шельфового проекта в России "Сахалин-1" - Exxon Neftegas, в котором "Роснефти" принадлежит 20%, много лет пытается договориться с "Газпромом" о поставках газа, добываемого в рамках проекта, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Однако "Газпром" всегда настаивал на поставках сырья на внутренний рынок. Эксперты считали, что "Роснефть" согласится продать "Газпрому" газ с "Сахалина-1", если мировые цены на нефть останутся низкими, и в этих условиях "Роснефть" не сможет реализовать собственный проект по сжижению газа на Сахалине "Дальневосточный СПГ".

Не сумев в свое время договориться об экспорте газа, "Роснефть" в 2013 году подписала соглашение с ExxonMobil о строительстве завода по сжижению газа с "Сахалина-1". Завод получил название "Дальневосточный СПГ", его мощность была объявлена на уровне 5 млн тонн СПГ в год.

"Газпром", в свою очередь, всегда инициировал переговоры с "Роснефтью" о продаже газа с проекта "Сахалин-1" для сжижения его на своем СПГ-заводе - единственном действующем на данный момент заводе по сжижению газа в России "Сахалин-2" (оператор - Sakhalin Energy, в котором у "Газпрома" 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, у японских Mitsui и Mitsubishi 12,5% и 10% соответственно). Однако переговоры всегда заканчивались безрезультатно.

В конце 2014 года "Газпром" заявил, что планирует привлечь Минэнерго РФ к возобновлению переговоров с Exxon Neftegas. Проект "Сахалин-1" ("Роснефть" владеет 20%, американская ExxonMobil - 30%, японская Sodeco - 30%, индийская ONGC - 20%), разрабатываемый на условиях соглашения о разделе продукции, предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.

Газовый вопрос

"Роснефть" и "Газпром" долгое время дискутируют по поводу обеспечения ВНХК природным газом. Основные тезисы летом 2017 года звучали как: "Газпром" готов подвести к ВНХК необходимую инфраструктуру для транспортировки газа, но считает, что газ должна поставлять "Роснефть". При этом "Роснефть" заявляла, что "Газпром" в рамках получаемых без конкурса лицензий обязан обеспечивать газом потребителей в регионе, в том числе ВНХК.

В августе глава "Роснефти" Игорь Сечин на совещании по инвестпроектам Дальнего Востока с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что отсутствие договоренности с "Газпромом" о газе для ВНХК ставит под угрозу срок реализации проекта. Президент тогда высказался против использования административного ресурса в вопросе поставок газа для ВНХК и призвал кабмин помочь компаниям разобраться в спорном вопросе. Путин также счел нецелесообразным давать прямое указание "Газпрому" со стороны правительства.

По словам Сечина, требуемый объем газа - 2,3 млрд куб. м, которые предназначены в основном для электрогенерации. Он также подчеркивал, что в связи с отсутствием необходимых решений существует риск срыва плановых сроков реализации проекта и ухудшения его экономических показателей. Еще в конце 2016 года президент Владимир Путин поручил правительству принять меры для снабжения ВНХК природным газом в необходимом объеме. Минэнерго ожидало, что переговоры между компаниями удастся завершить до конца 2017 года.