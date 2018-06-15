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ЦБ: число активных платежных карт в РФ в I квартале 2018 года выросло на 18%

Экономика и бизнес
15 июня, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

За этот период картами воспользовались 7 млрд раз

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Количество активных платежных карт в России, с использованием которых совершались операции, в I квартале 2018 года составило почти 165 млн единиц, что на 18% выше аналогичного показателя предыдущего года.

Годом ранее прирост составлял 7,5%, говорится в сообщении Банка России.

За отчетный период картами воспользовались 7 млрд раз на общую сумму более 16 трлн рублей. При пересчете на одного жителя России это составило 48 операций на 113 тыс. рублей.

Большинство операций по картам (почти 90%) пришлось на безналичные транзакции. Для этих целей карты использовались в восемь раз чаще, чем для снятия наличных денег. Стоимостный объем таких операций составил более 60% от общего объема операций с картами.

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