Профицит бюджета РФ за пять месяцев 2018 года составил 483,7 млрд руб.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Профицит бюджета России за январь - май 2018 года составил 483,7 млрд руб., следует из оперативного отчета Федерального казначейства.

В частности, по данным Казначейства, доходы бюджета на 1 июня составили 6 трлн 912,6 млрд руб., расходы - 6 трлн 428,9 млрд руб.

Ранее Минфин сообщал, что федеральный бюджет РФ в январе - мае 2018 года был исполнен с профицитом 1,2% ВВП, или 458,8 млрд руб. В частности, объем доходов бюджета в январе - мае составил 6, 912 трлн руб., из них нефтегазовые доходы - 3,174 трлн руб., ненефтегазовые - 3,737 трлн руб. Расходы были на уровне 6,453 трлн руб. Наибольшие из них пришлись на социальную политику - 1,950 трлн руб. и на национальную оборону - 1,289 трлн руб.

За январь - апрель 2018 года бюджет был исполнен с профицитом 0,6% ВВП, или 181,3 млрд руб. За весь 2017 год бюджет РФ был исполнен с дефицитом 1,5% ВВП против плановых 2,5% ВВП.

В проекте поправок в бюджет-2018 Минфин прогнозирует профицит на уровне 0,5% ВВП. Минэкономразвития также ожидает профицит федерального бюджета РФ в 2018 году, прогнозируя его уровень в 1,2% ВВП при текущих ценах на нефть. Последний раз федеральный бюджет РФ был исполнен с профицитом в 2011 году.