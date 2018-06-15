Казахстан намерен нарастить товарооборот с Татарстаном до $1 млрд

КАЗАНЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Казахстан планирует нарастить до 1 млрд долларов товарооборот с Татарстаном, сообщил в пятницу на встрече в Казани с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Экономически у нас $700 млн торговля, надо довести до $1 млрд, проблемы нет, вот такие совместные предприятия, как с "КамАЗом", я хотел бы создать. Сейчас с 405-м заводом (Авиаремонтный завод № 405, Алматы) по ремонту самолетов и вертолетов мы начинаем, можно сборку потом провести, продавать у нас в Центрально-Азиатском регионе", - сказал он.

Назарбаев назвал несколько сфер деятельности, по которым можно развивать сотрудничество с Татарстаном. Среди них машиностроение, авиация, сельское хозяйство, нефтехимия и нефтепереработка и другие.

"Вертолеты мы хотим производить, сейчас на территории космодрома Байконур там есть огромные корпуса. Мы говорим о том, чтобы там создавать заводы по производству двигателей для газопроводов, компрессорные, потом двигатели летающих аппаратов и сборка вертолетов, начнем с этого и будем сотрудничать. Мы похожи по нефти и газу, сейчас самое главное - поднять производительность, цена на нефть качается, поэтому надо ее перерабатывать, вот здесь у вас большой успех. Нефтепереработка, газопереработка - очень перспективное дело", - отметил он.

По итогам 2017 года товарооборот между Татарстаном и Казахстаном составил $702,9 млн. При этом экспорт из Татарстана вырос в полтора раза до $598,3 млн, импорт из Казахстана вырос в 10 раз до $104,6 млн. По итогам I квартала 2018 года двусторонний оборот вырос на 60% и к настоящему времени составил $198 млн.