Минск рассчитывает на расширение сотрудничества с Великобританией после Brexit

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit), может стать конкурентным преимуществом для белорусских предприятий. Об этом заявил в пятницу директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Белоруссии Валерий Садохо на белорусско-британском торгово-экономическом форуме.

"В определенной степени да [может стать конкурентным преимуществом], потому что, с одной стороны, мы ориентируемся на требования стран Евросоюза по поставкам товаров, с другой - Великобритания хотела бы самостоятельно взаимодействовать с другими странами-партнерами и это определенный шанс для Беларуси", - сказал дипломат, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

По его словам, большое внимание следует уделить сертификации продукции для расширения присутствия белорусской продукции на рынке ЕС и Великобритании. "Надо знать, какие объемы определенного товара импортирует страна, какие конкуренты присутствуют, изучать цены, что позволит легко ориентироваться на рынке, - сказал Садохо. - Есть все возможности для расширения номенклатуры поставляемой продукции. Сегодня Беларусь экспортирует в Великобританию в основном нефтепродукты".

Он отметил, что белорусско-британский торгово-экономический форум позволит сделать новый шаг на пути выхода на рынок Великобритании. Со своей стороны посол Великобритании в Белоруссии Фионна Гибб согласилась, что мероприятие является прекрасной возможностью для белорусских компаний. "Сейчас британские компании начинают демонстрировать интерес к белорусскому рынку, - сказала она. - Я не думаю, что Brexit может негативно повлиять на отношения с Белоруссией".

В форуме участвуют около 130 представителей 70 белорусских предприятий и организаций. В январе-апреле текущего года Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заняло второе место по экспорту белорусских товаров после России и третье - по товарообороту после России и Украины. За этот период товарооборот между двумя странами составил $1 230,2 млн, или 58,7% к январю-апрелю 2017 года. В том числе экспорт белорусских товаров составил $1 144,1 млн (61,6%), импорт - $86,1 млн (28%). Великобритания занимает второе место среди стран-инвесторов в экономику Белоруссии с общим объемом инвестиций в $2,6 млрд в 2017 году.