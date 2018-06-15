Разработчик: рабочее проектирование ледокола "Лидер" нужно начать в IV квартале 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Создание рабочей документации для строительства сверхмощного ледокола "Лидер" следует начать в четвертом квартале 2018 года или в крайнем случае - в начале 2019 года. Задержка на этом этапе работ может сказаться в существенной корректировке сроков сдачи судна, сообщил ТАСС гендиректор ЦКБ "Айсберг", разработчик ледокола Александр Рыжков.

"Заказчик поставил задачу - ледокол "Лидер" нужен в 2027 году. Исходя из периода строительства судна, который оценивается в семь лет, строительство нужно начать в 2020 году... На начальном этапе рабочего проектирования - на разработку трехмерной модели, разработку рабочей документации основного оборудования, подбор поставщиков - требуется года полтора-два. Поэтому мы считаем, что работы необходимо начать в четвертом квартале этого года, либо в начале следующего года, в противном случае это может грозить дальнейшим смещением сроков", - рассказал ТАСС Рыжков.

Также Рыжков подчеркнул, что на стадии рабочего проектирования ледокола ЦКБ "Айсберг" будет создавать не только трехмерную модель самого судна, но и математическую модель его энергетической установки, что позволит сократить в будущем время на отладку оборудования.

"Мы считаем необходимым делать цифровую математическую модель энергетической установки, чтобы на ней можно было отладить все алгоритмы, все взаимодействия механизмов, оборудования, систем, проверить их работоспособность на математической модели. Это перспективно, это позволит сократить время на отладку при проведении испытаний", - подчеркнул Рыжков.

Центральное конструкторское бюро "Айсберг" было основано в 1947 году. За 70-летнюю историю ЦКБ его сотрудники разработали проекты первого атомного ледокола "Ленин", ледоколов "Ямал", "50 лет Победы", плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" и других судов гражданского и военного назначения.