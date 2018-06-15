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В Нижегородской области запустили сервис по привлечению федеральных денег для бизнеса

Экономика и бизнес
15 июня, 12:22 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 15, июня. /ТАСС

По словам главы региона, каждому предприятию, подающему заявку через портал, предоставят комплексный отчет с информацией о финансовых мерах поддержки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин объявил в пятницу о начале реализации проекта GR-приемная, призванного обеспечить помощь местным предприятиям в привлечении средств федерального бюджета на реализацию своих проектов.

"Речь идет о субсидиях, грантах, льготных кредитах и банковских гарантиях от федеральных ведомств и институтов развития, которые возможны к применению в разрезе отдельно взятого проекта", - сказал он ТАСС. Никитин добавил, что работа сервиса GR-приемная предусматривает индивидуальное взаимодействие с каждым заявителем.

По словам врио губернатора, каждому предприятию, подающему заявку через портал, будет представлен комплексный отчет, содержащий информацию о финансовых мерах поддержки, имеющихся на федеральном уровне. Также одним из направлений работы сервиса станет всесторонняя поддержка предприятий области в работе с федеральными министерствами и институтами развития.

Глава региона добавил, что оператором этой работы станет представительство правительства региона в Москве.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что проект GR-приемная является продолжением работы власти региона по оказанию поддержки бизнесу и решению задачи по увеличению объема федерального бюджета, привлекаемого в регион.

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