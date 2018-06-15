Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. В Кремле объяснили, почему правительство предложило повысить пенсионный возраст, несмотря на сказанные в 2005 году слова президента РФ Владимира Путина о том, что этого не произойдет. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с 2005 года прошло уже 13 лет и ситуация сильно изменилась.

"Важно вспомнить, что все-таки это [слова Путина] было 13 лет назад, - подчеркнул представитель Кремля. - Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры - а ни одна страна не существует в вакууме, - и с точки зрения улучшения показателей по продолжительности жизни".

Он добавил, что президент не участвует в проработке вопроса о повышении пенсионного возраста.

"Тема, связанная с пенсионной реформой, прорабатывается в правительстве РФ, - подчеркнул Песков. - Президент не принимает участия в этой проработке".По словам представителя Кремля, после правительства эту тему будут обсуждать эксперты, а также законодатели. "Давайте все-таки дождемся, когда в результате этой экспертной проработки будут проявляться уже окончательные очертания этой реформы", - призвал Песков.

В 2005 году президент России Владимир Путин, выступая на "Прямой линии", заявил, что является противником повышения пенсионного возраста. "И пока я президент, такого решения принято не будет", - добавил он. По словам Путина, необходимости повышения пенсионного возраста нет, но нужно стимулировать тех граждан, которые способны трудиться, несмотря на преклонный возраст, продолжать работать.

В четверг правительство России приняло решение направить в Госдуму проект закона о плавном повышении пенсионного возраста - до 65 лет у мужчин и 63 лет для женщин.