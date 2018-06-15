Минстрой РФ планирует к 17 июня завершить аудит по объектам Urban Group

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Аудит по всем объектам подмосковного застройщика Urban Group планируется завершить к воскресенью, 17 июня. Об этом в пятницу сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на приеме граждан в здании правительства РФ.

"У нас было совещание по Urban Group... буквально сейчас ... с Московской областью. Минстрой и правительство [РФ] проблемы Urban Group взяли на себя. На данный момент ищутся [...] источники финансирования, вопрос не такой простой <...> В воскресенье закончим аудит, мы должны понимать, какая там "дыра", - сказал Якушев.

Он добавил, что по Urban Group ведется активная ежедневная работа, в том числе и в связке с правительством Московской области.

Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. Портфель реализованных проектов девелопера, по собственным данным, составляет более 2 млн кв. метров.

30 мая застройщик объявил о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Также было остановлено строительство домов.

Ранее сообщалось, что Urban Group имеет обязательства перед 20 тыс. дольщиков. При этом компания не выдерживает плановые сроки ввода объектов долевого строительства в эксплуатацию. По данным Минстроя РФ, Фонд защиты прав дольщиков и правительство Московской области поддержит завершение проблемных проектов Urban Group. Финансовый аудит проблемной компании проводила аудиторская компания Ernst & Young, сообщал ранее глава фонда Александр Плутник.