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Шувалов: Медведев проведет президиум по нацпроектам

Экономика и бизнес
15 июня, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Заседание состоится в понедельник

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 18 июня, проведет президиум, посвященный теме нацпроектов, сообщил на Дне открытых дверей проектной мастерской РЭЦ глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

"Нужно понимать, сколько денег будет у ВЭБа, у РЭЦа, у корпорации МСП, у всех региональных властей, что мы будем делать через бюджетную поддержку - и соответствующих субсидий министерств и ведомств. То есть весь этот элемент поддержки через бюджетные источники и источники институтов развития мы должны с вами в течение июня отработать. В понедельник состоится президиум под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева, и на этом президиуме по нацпроектам как раз будет эта тематика обсуждаться", - сказал Шувалов.

24 мая президент РФ Владимир Путин назначил руководителем ВЭБ Игоря Шувалова. До этого Шувалов занимал должность первого вице-премьера.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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