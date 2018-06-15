Шувалов: Медведев проведет президиум по нацпроектам

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 18 июня, проведет президиум, посвященный теме нацпроектов, сообщил на Дне открытых дверей проектной мастерской РЭЦ глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

"Нужно понимать, сколько денег будет у ВЭБа, у РЭЦа, у корпорации МСП, у всех региональных властей, что мы будем делать через бюджетную поддержку - и соответствующих субсидий министерств и ведомств. То есть весь этот элемент поддержки через бюджетные источники и источники институтов развития мы должны с вами в течение июня отработать. В понедельник состоится президиум под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева, и на этом президиуме по нацпроектам как раз будет эта тематика обсуждаться", - сказал Шувалов.

24 мая президент РФ Владимир Путин назначил руководителем ВЭБ Игоря Шувалова. До этого Шувалов занимал должность первого вице-премьера.