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Власти Мордовии заинтересованы в сохранении международного статуса аэропорта Саранска

Экономика и бизнес
15 июня, 13:03 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 15, июня. /ТАСС

В регионе планируют открыть прямые рейсы в Турцию и Египет

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САРАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Мордовии ведут работу по сохранению для аэропорта Саранска статуса международного и после чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в пятницу глава республики Владимир Волков.

"Это наша цель. Мы занимаемся вопросом: собрали все необходимые документы, соответствующую комиссию ожидаем в июне-июле", - сказал Волков на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что регион заинтересован в прямых международных рейсах из Саранска в Турцию и Египет. "С пассажирской точки зрения, основные направления - это Турция, Египет, и жители близлежащих регионов могут вылетать по этим направлениям из Саранска, это будет востребовано", - добавил глава Мордовии.

Также власти рассматривают возможность строительства в аэропорту грузового терминала.

Ранее сообщалось, что 14 февраля 2018 года аэропорт Саранска, закрытый в январе 2017 года на реконструкцию в преддверии ЧМ-2018, принял первый пассажирский рейс из московского аэропорта Внуково. Проект предполагал строительство двух новых терминалов - постоянного и временного, расширение взлетно-посадочной полосы, обустройство инженерных сетей и привокзальной площади.

"Изначальная его стоимость была 4,5 млрд рублей, мы оптимизировали (проект - прим. ТАСС), сделали аэропорт красивее и на 3 млрд дешевле. Просто так называется - реконструкция, по сути - это новый аэропорт", - отметил Волков.

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