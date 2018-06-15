Первый российский гоночный солнцемобиль представят в Сочи в конце июня

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. В Сочи 20 июня представят первый в России гоночный электромобиль с установленными на крыше солнечными панелями. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
"20 июня на трассе Сочи Автодрома презентуют первый российский солнцемобиль "SOL", а также проведут тесты и продемонстрируют его технические возможности. Это будут дебютные заезды солнечного автомобиля на кольцевой трассе", - говорится в сообщении.
Автомобиль, способный разгоняться до 120 км/ч, предназначен для участия только в спортивных соревнованиях. На крыше автомобиля установлены солнечные панели площадью четыре квадратных метра.
Корпус солнцемобиля выполнен из углепластика, который сегодня используется преимущественно в сфере авиации, военной техники, и только начинает применяться для инновационного автомобилестроения.