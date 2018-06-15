Илюхин: сохранение западнокамчатской чавычи возможно благодаря кооперации двух регионов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /ТАСС/ Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил членам Совета Федерации принять ряд мер для сохранения популяции западнокамчатской чавычи для продолжения ее промысла. Вопрос может решить соглашение с Сахалинской областью, передает сообщает в пятницу пресс-служба региона.

"С популяцией западнокамчатской чавычи в последние годы отмечается крайне негативная динамика - практически десятикратное падение запасов за восемь лет. Мы предпринимаем беспрецедентные меры по сохранению ее популяции - вводятся проходные дни, жесткие ограничения в промышленном, любительском и традиционном рыболовстве. Одним из путей решения вопроса может стать заключение соглашения между Камчатским краем и Сахалинской областью", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Ранее Илюхин встречался с коллегой из Сахалинской области Олегом Кожемяко, чиновники обсудили организацию промысла мигрирующих лососей между регионами в районе северной части Курильских островов. В прибрежных водах и проливах северных Курильских островов проходят пути массовых нерестовых миграций нерки, кеты, горбуши, кижуча и чавычи, воспроизводящихся в реках западной Камчатки. Многие вопросы, в том числе алгоритм расчетов вылова и сроки осуществления рыболовства, были регламентированы соответствующим соглашением между субъектами с участием Росрыболовства, однако четыре года назад Сахалинская область из этого соглашения вышла.

Целью соглашения между регионами должно стать создание оптимальных условий для устойчивого эксплуатирования запасов рыбы в промысловых районах Сахалинской области и Камчатского края. В частности, речь идет об обеспечении достаточного пропуска на нерестилища производителей лососей, воспроизводящихся в реках Западной Камчатки, а также о мерах по сохранению отдельных их малочисленных популяций.

Накануне в Петропавловске-Камчатском прошло выездное заседание Совфеда во главе с заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике Сергеем Митиным. Совещание было посвящено вопросам совершенствования законодательства в части обеспечения анадромных видов рыб на миграционных путях к местам нереста. Основной темой обсуждения стало сохранение популяций малочисленных видов лососевых рыб на путях транзитной миграции к местам нереста в районе первого и четвертого курильского проливов.

Ожидается, что в ближайшее время члены Совета Федерации обратятся с соответствующими законодательными инициативами к руководству страны.