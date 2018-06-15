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Еврокомиссия приветствует единогласное одобрение странами ЕС введение пошлин против США

Экономика и бизнес
15 июня, 13:35 UTC+3 БРЮССЕЛЬ июня. /Корр., ТАСС

Ранее страны Евросоюза единогласно поддержали введение ответных импортных пошлин против США, суммарный объем которых может достичь €2,8 млрд в год

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БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС /. Еврокомиссия (ЕК) приветствует единогласное одобрение странами-членами Евросоюза введение ответных импортных пошлин против США. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

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"Еврокомиссия приветствует единогласную поддержку стран-членов, которую они выразили вчера", - сказал он, отметив, что это важный шаг в реализации решения Брюсселю по введению ответных мер в отношении Вашингтона.

Ранее в четверг страны Евросоюза единогласно поддержали введение ответных импортных пошлин против США, суммарный объем которых может достичь €2,8 млрд в год. Эти меры должны получить одобрение ЕК, плановое заседание коллегии которой пройдет 20 июня.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, однако страны Евросоюза, а также Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика и Республика Корея получили отсрочку до 1 июня. ЕС заявил, что введет ответные меры с начала июля.

ЕС также уже инициировал разбирательство по делу о введении пошлин со стороны США во Всемирной торговой организации.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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США Канада Бельгия Мексика Бразилия Австралия Аргентина Республика Корея
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