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ЦКБ "Айсберг": плавучие энергоблоки нового поколения будут на 25-30% дешевле первого

Экономика и бизнес
15 июня, 13:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, июня. /ТАСС

По словам гендиректора бюро Александра Рыжкова, этого удастся добиться за счет новых реакторных установок с более продолжительным сроком работы между перезарядками

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Применение атомных энергетических установок нового поколения, по предварительной оценке, позволит снизить стоимость плавучих энергоблоков (ПЭБ) на 30% по сравнению с первым ПЭБ "Академик Ломоносов", создание которого было завершено в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС гендиректор компании-разработчика ПАО "ЦКБ "Айсберг" Александр Рыжков.

"Стоимость энергоблоков нового поколения, в нашей предварительной оценке, будет меньше как минимум на 25-30% [по сравнению с ПЭБ "Академик Ломоносов"]. Эксплуатационные затраты [для оператора ПЭБ] тоже будут ниже", - отметил собеседник агентства.

По его словам, такой экономии удастся добиться за счет установки новых реакторных установок с более продолжительным сроком работы между перезарядками.

"Сейчас появились новые реакторы - не те, которые были при создании ПЭБ проекта 20870 "Академик Ломоносов". Их характеризует увеличенный период между перезарядками активной зоны. Так, на "Академике Ломоносове" на активной зоне можно работать около трех лет, и для того чтобы увеличить период автономности, мы на энергоблоке разместили целый комплекс хранилищ отработанного ядерного топлива. В настоящий момент период между перезарядками активной зоны можно увеличить до 10 лет, и от целого блока хранилищ можно будет отказаться - мы исключаем большой, сложнейший и очень дорогой комплекс, а значит - ПЭБ будет иметь меньшее водоизмещение, меньший вес, меньшие габариты", - рассказал Рыжков.

Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" для Чукотки был построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, 28 апреля 2018 года началась буксировка энергоблока в Мурманск, куда он прибыл спустя три недели и где будет осуществлена его зарядка ядерным топливом.

Центральное конструкторское бюро "Айсберг" было основано в 1947 году. За 70-летнюю историю ЦКБ его сотрудники разработали проекты первого атомного ледокола "Ленин", ледоколов "Ямал", "50 лет Победы", плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" и других судов гражданского и военного назначения.

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