Единороссы обсудят меры по устранению возрастных ограничений при приеме на работу

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена проработать с правительством проблему по устранению ограничений при приеме на работу возрастных категорий граждан в рамках намеченной пенсионной реформы. Об этом заявил в пятницу секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

В четверг правительство России одобрило проект закона о повышении в РФ пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Как ожидается, соответствующий документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

"Считаю, что сам факт постепенного внедрения мер по совершенствованию пенсионной системы поможет изменить отношение людей к своему здоровью, будет способствовать активному долголетию и изменению отношения самих работодателей к своим сотрудникам старшего возраста. Мы понимаем, что должны будем проделать большую работу вместе с правительством по устранению всех ограничений при приеме на работу возрастных категорий граждан. Это важный вопрос, который волнует людей, они его настойчиво ставят", - сказал Турчак.

Он напомнил, что "Единая Россия" организует в регионах общественные дискуссии по обсуждению пенсионной реформы для того, чтобы услышать и учесть доводы людей при доработке правительственного законопроекта.

"Процедура принятия федерального закона по пенсионной реформе предусматривает широкое обсуждение. И мы с вами, партия "Единая Россия", обязаны обеспечить на высоком уровне диалог с людьми, конструктивную общественную дискуссию. Мы должны использовать все свои возможности, механизмы, все наши региональные отделения должны быть на это ориентированы, чтобы все значимые предложения были учтены в конечной редакции этого закона", - отметил Турчак.

Секретарь генсовета единороссов отметил, что председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства РФ, напрямую обратился к депутатам фракции "Единой России" в Госдуме и ко всей партии с призывом поддержать инициативу кабинета министров.

"Безусловно, мы разделяем эту ответственность. Понимаем, что это решение объективно давно назревшее, его необходимо реализовывать всем вместе. При этом, хочу напомнить, как сказал президент на своей последней "Прямой линии", любые решения в этой сфере должны быть максимально взвешенными и выверенными. Мы сделаем все необходимое, чтобы тщательно обсудить законопроект в регионах, и мы такую дискуссию и обсуждения с сегодняшнего дня запускаем и сделаем все, чтобы предложенная пенсионная реформа принесла пользу людям и стране в целом", - заявил он.

Проработанный законопроект

Вместе с тем Турчак указал на ряд важных моментов, которые, по его мнению, уже говорят о хорошем уровне проработки подготовленных правительством РФ мер. "Во- первых, программа ни в коем случае не затрагивает нынешних пенсионеров - их как было 46 млн [человек], так и останется. Рост пенсионного возраста будет постепенным, в течение 16 лет для женщин и 10 - для мужчин", - подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, именно сегодня - самый благоприятный момент для реализации программы. "Наш рынок труда таков, что межпоколенческой конкуренции на рынке труда не возникнет, в большей части молодежь ориентирована на трудоустройство в IT, сфере услуг, предпринимательстве, а старшее поколение - на бюджетную сферу, производство. Как пример, учителя, которые к старшему возрасту нарабатывают себе максимальную зарплату за счет стажа, квалификации, стремятся сохранить свое рабочее место", - отметил секретарь генсовета партии.

По словам парламентария, более половины пенсионеров уже сейчас предпочитают выходу на пенсию продолжение трудовой деятельности.