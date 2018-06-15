Набиуллина: влияние ЧМ-2018 на инфляцию в России в целом будет незначительным

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Влияние чемпионата мира по футболу - 2018 на инфляцию в РФ в целом будет незначительно, краткосрочно будет наблюдаться в отдельных городах. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Влияние чемпионата мира будет незначимым. Только краткосрочно, в отдельных городах, по отдельным товарам и услугам, прежде всего потребляемым туристами", - сказала она.

При этом, по словам главы Банка России, прирост ВВП РФ во втором квартале от ЧМ-2018 может составить до 0,1-0,2 п. п. "Проведение такого масштабного международного мероприятия дополнительно поддержит рост выпуска во II квартале, а по итогам года его вклад в прирост ВВП может составить до 0,1-0,2 п.п.", - отметила она.

Глава Банка России также выразила надежду, что "чемпионат мира окажет только положительное влияние на ожидания и настроения и россиян, и гостей".

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Падение курса рубля

Банк России оценивает влияние апрельского ослабления рубля на цены как умеренное. "Влияние апрельского ослабления рубля на цены, по нашим оценкам, умеренное", - сказала Набиуллина, отметив, что "небольшое ускорение инфляции произошло по отдельным позициям, которые традиционно больше зависят от валютного курса - услуги зарубежного туризма, бытовая техника, электроника". В целом же в сегменте непродовольственных товаров реакция, по ее словам, оказалась слабее, чем ожидал Банк России.

Глава ЦБ также сообщила, что реакция населения на апрельское ослабления рубля была спокойной, изменений потребительского поведения не произошло.

"Реакция населения на ослабление рубля [в апреле] была спокойной. Не произошло изменений в потребительском поведении, значимого роста спроса на валюту, или снижения привлекательности рублевых вкладов", - сказала она.

По словам главы ЦБ, инфляционные ожидания населения России в мае повысились под влиянием роста цен на бензин и курсовой волатильности.

"Под влиянием роста цен на бензин, а также курсовой волатильности, инфляционные ожидания населения и бизнеса в мае повысились. Их показатели вернулись к уровням конца 2017 - начала 2018 года", - сказала Набиуллина.

Прогноз оттока капитала

Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до $30 млрд с $19 млрд, сообщила глава ЦБ.

"Расширение санкций в отношении России и повышенная волатильность на мировых рынках несколько снизят привлечение иностранных инвестиций российскими компаниями. В результате в 2018 году отрицательное сальдо финансового счета по частному сектору будет несколько выше, чем мы ожидали в марте [$19 млрд], и составит $30 млрд", - сказала она.

Рост ВВП России

Замедление темпов роста ВВП России в первом квартале 2018 года относительно прогнозов связано с динамикой строительства и инвестиций, сообщила Набиуллина.

"Темпы роста выпуска в целом и промышленного производства в первой половине 2018 года ускорились после замедления в конце прошлого года. Тем не менее рост ВВП в первом квартале года был несколько ниже наших ожиданий. Прежде всего это связано с динамикой строительства и инвестиций (более медленным, чем ожидалось, ростом инвестиций в основной капитал и сокращением объема строительства - прим. ТАСС)", - сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 2018 году и в 2019-2020 годах на уровне 1,5-2%. "В этом прогнозе мы пока не учли всю комбинацию налоговых и бюджетных мер, о которых было объявлено только вчера. Требуются дополнительные расчеты, которые мы представим позднее", - добавила глава ЦБ.

При этом регулятор видит некоторые риски ухудшения прогноза роста ВВП в 2019 году с учетом того, что повышение НДС отразится на стоимости товаров и услуг, а также динамике потребительского спроса. "Прогноз темпов роста ВВП в 2020 году и далее, наоборот, может быть повышен при эффективной реализации запланированных мер", - отметила Набиуллина.

Цена на нефть

Банк России повысил прогноз средней цены на нефть в 2018 году с $61 за баррель до $67 за баррель.

"Цены на нефть оказались выше ожиданий, и мы несколько повысили их оценку на текущий год - с $61 до $67 за баррель в среднем за год", - сказала глава ЦБ.

23 марта ЦБ повысил прогноз средней цены на нефть до $61 за баррель. Тогда Набиуллина отметила, что курс рубля стал меньше зависеть от изменений цен на нефть.

Налоговые изменения

Банк России будет сохранять некоторую жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) для ограничения вторичных проинфляционных эффектов налоговых изменений. Об этом заявила глава ЦБ РФ на пресс-конференции.

"Реализовавшиеся инфляционные риски заставляют нас на данный момент сохранять небольшую жесткость денежно-кредитной политики. Пока, по нашим оценкам, этого будет достаточно, чтобы ограничить вторичные проинфляционные эффекты в запланированных налоговых решениях", - сказала Набиуллина.

"Денежно-кредитные условия, по нашим оценкам, уже приблизились к нейтральным. Напомню, что диапазон нейтрально-ключевой ставки - 6-7%. В связи с событиями мая наша оценка нейтральной ставки сейчас ближе к верхней границе этого интервала. Тем не менее, в настоящее время мы не можем сделать те оставшиеся один-два шага по ключевой ставке, которые позволили бы нам в полной мере перейти к нейтральным кредитно-денежным условиям.", - отметила глава ЦБ.

Доля российской сельхозпродукции

Доля отечественной сельхозпродукции на рынке РФ составляет сегодня около 75%, сказала на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ.

"Доля отечественной продукции в розничном обороте сельхозпродовольствия уже достаточно большая. У нас действительно произошло импортозамещение. По нашим оценкам, это 75%", - сказала она.