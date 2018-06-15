США введут пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа.

"В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик Соединенные Штаты введут 25%-ые пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд, которые содержат значимые в промышленном плане технологии", - отметил он.

Американский лидер добавил, что США введут дополнительные пошлины в случае ответных мер со стороны китайских властей после решения американской администрации о новых тарифах.

"Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины, если Китай предпримет такие ответные действия, как новые тарифы на товары, услуги или сельскохозяйственную продукцию из США, повышение не связанных с пошлинами барьеров или карательные меры против американских экспортеров или американских компаний, работающих в Китае", - отметил глава государства.