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США введут пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд

Экономика и бизнес
15 июня, 15:07 дата обновления: 15 июня, 15:33 UTC+3

Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон введет дополнительные пошлины, если Китай предпримет ответные меры на новые ограничения

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа.

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"В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик Соединенные Штаты введут 25%-ые пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд, которые содержат значимые в промышленном плане технологии", - отметил он.

Американский лидер добавил, что США введут дополнительные пошлины в случае ответных мер со стороны китайских властей после решения американской администрации о новых тарифах.

"Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины, если Китай предпримет такие ответные действия, как новые тарифы на товары, услуги или сельскохозяйственную продукцию из США, повышение не связанных с пошлинами барьеров или карательные меры против американских экспортеров или американских компаний, работающих в Китае", - отметил глава государства.

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