Около 30% земельных участков по трассе "Москва-Казань" будут изыматься

ВЛАДИМИР, 15 июня. /ТАСС/. До 30% земельных участков, которые будут затронуты при строительстве высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" (ВСМ), будут изъяты у собственников. Об этом в ходе встречи с жителями Владимирской области, посвященной строительству магистрали, сообщил в пятницу и. о. директора департамента по земельно-имущественным отношениям ОАО "Скоростные магистрали" Антон Александров.

"Из всего количества земель, которые потребуются для ВСМ, не больше 30% надо будет изымать. Сюда входят и земли сельхозназначения, и арендаторы лесных участков - достаточно большие территории. <…> Это индивидуальные земельные участки, основная часть изымаемых земель - это земли сельхозназначения - поля, лесные участки", - сказал он.

По словам представителя компании "Скоростные магистрали", отвечающей за строительство ВСМ, выплата компенсаций собственникам изъятых участков, скорее всего, начнется в 2019 году. Суммы будут рассчитываться по рыночным ценам, объем компенсационного фонда он не уточнил.

Как пояснил Антон Александров, около 70% земельных участков, по территории которых пройдет ВСМ, находятся в госсобственности. Всего дорога затронет порядка 15 тыс. участков, в том числе, 5 тыс. - во Владимирской области.

В пятницу во Владимире сотрудники ОАО "Скоростные магистрали" провели с жителями Владимирской первую встречу, на которой все желающие могут получить необходимую информацию о строительстве магистрали, а также о порядке изъятия земель. Такие мероприятия будут проходить ежемесячно в течение всего лета.

"С начала года к нам поступило более письменных 90 обращений, связанных с размещением объектов недвижимости в зоне планируемого размещения ВСМ. Наибольшее количество обращений поступает из Владимирской и Московской областей, так как здесь в планируемой зоне ВСМ более плотная жилая застройка", - пояснил ТАСС Александров.

Строительство ВСМ во Владимирской области

Как сообщалось ранее, 1 июня губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила о том, что строительство участка ВСМ на территории региона начнется в 2018 году. Протяженность трассы во Владимирской области составит 251 километр, в регионе поезд будет делать четыре остановки. Время в пути от Москвы до Владимира составит около 55 минут, в то время как сейчас самый быстрый поезд едет 1 час 40 минут.

Протяженность ВСМ "Москва-Казань" составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.