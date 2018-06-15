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Экс-глава Корпорации развития Севастополя обжаловал свое увольнение

Экономика и бизнес
15 июня, 15:35 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 15, июня. /ТАСС

Олег Николаев также добавил, что совет директоров принял решение о его увольнении, пока он находился в отпуске

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный директор Корпорации развития Севастополя Олег Николаев обратился в арбитражный суд города с иском, в котором требует признать свое увольнение незаконным.

"Суд зарегистрировал мой иск о восстановлении меня на работе. Советом директоров был нарушен ряд процедур, и я намерен опротестовать его решение", - сообщил Николаев в пятницу ТАСС, добавив, что совет директоров принял решение об увольнении, пока он находился в отпуске.

Также Николаев сообщил, что рассмотрение его иска о защите деловой репутации Корпорации развития Севастополя к вице-губернатору города Илье Пономареву в пятницу суд отложил на 3 июля. При этом новый руководитель организации Дмитрий Курков попытался отозвать заявление своего предшественника, отметил экс-глава корпорации.

По мнению властей, одной из причин увольнения Николаева стала низкая эффективность работы корпорации. В частности, как сообщалось, за I квартал этого года корпорацией не был выполнен ни один показатель KPI: за год корпорация должна создать 150 новых рабочих мест, заключить 15 и исполнить не менее трех контрактов. Николаев не согласен с этими выводами.

Новым директором корпорации назначен бывший вице-президент московского банка МИА Дмитрий Курков, от которого ждут повышения эффективности работы, в том числе с потенциальными резидентами индустриального парка, создаваемого в Севастополе.

Также сообщалось, что в отдел по борьбе с экономическими преступлениями переданы материалы по факту существования двух трудовых контрактов с Николаевым. По одному из них он имеет право на компенсацию оплаты квартиры, дополнительные 15 выходных дней за переработки, а в случае досрочного расторжения договора - выплаты в десять окладов. Сообщалось, что именно эта информация стала предметом иска о защите деловой репутации, который был подан Николаевым к заместителю губернатора Севастополя Илье Пономареву. По словам Николаева, эти сведения не соответствуют действительности, его зарплата - 8 тыс. рублей в месяц.

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