В Астраханской области обработали более 5 тыс. га земли для защиты от саранчи

АСТРАХАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Аграрии Астраханской области обработали химикатами от саранчи более 5 тыс. гектаров земли, сообщил в пятницу ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин.

"Пока ситуация у нас не вызывает серьезного опасения, у нас обработано более 2 тыс. га земли с помощью авиации, всего более 5 тыс. гектаров. Мониторим наши границы, потому что из Дагестана и Калмыкии саранча может прилететь, боимся этого. Мароккская (наиболее агрессивный и всеядный вид саранчи - прим. ТАСС), например, к нам залетела в прошлом году, а в этом было отрождение (появление личинок из яиц) в небольшом количестве, такого раньше никогда не было", - сказал Галкин.

По его словам, власти Астраханской области и Калмыкии считают необходимым выработку отдельной федеральной программы для борьбы с сельхозвредителями.

"У нас много земель, которые находятся в федеральной собственности, вести там обработку мы не можем. Кроме того, есть земли заповедные, военные (принадлежат военным ведомствам), бесхозные. Да, федерация выделяет деньги на химикаты, но как обрабатывать эти земли? Мы считаем с нашими коллегами из соседних регионов, что должна быть единая программа по борьбе с саранчовыми", - отметил Галкин.

Из-за нашествия саранчи в некоторых районах Ставропольского края и Дагестана ранее был введен режим чрезвычайной ситуации

Ситуация в Калмыкии

В Калмыкии по аналогичной причине в 7 из 13 районов ввели режим повышенной готовности. Вредители отмечены в 12 районах на площади 105,7 тыс. га. Химикатами от них в этом году в целом планируется обработать около 120 тыс. га, сообщили местные власти.

В интернете недавно появилось видео нашествия саранчи в местном заповеднике "Черные земли" (место обитания исчезающего вида антилоп - сайгаков). Директор заповедника Батаар Убушаев в этой связи сообщил ТАСС, что "ощутимого ущерба вредитель не нанес".