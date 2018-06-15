Медведев 21 июня обсудит с лидером Южной Кореи крупные совместные проекты

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится 21 июня в Москве с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обсудят состояние и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Республики Корея с упором на реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, на транспорте и в других областях", - говорится в сообщении.

Мун Чжэ Ин будет находиться в России с государственным визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. 22 июня главы государств проведут переговоры в Москве.