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Медведев 21 июня обсудит с лидером Южной Кореи крупные совместные проекты

Экономика и бизнес
15 июня, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Мун Чжэ Ин будет находиться в России с государственным визитом по приглашению президента Владимира Путина

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится 21 июня в Москве с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обсудят состояние и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Республики Корея с упором на реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, на транспорте и в других областях", - говорится в сообщении.

Мун Чжэ Ин будет находиться в России с государственным визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. 22 июня главы государств проведут переговоры в Москве.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
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