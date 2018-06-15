Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай выразил протест США в связи с введением пошлин

Экономика и бизнес
15 июня, 15:44 UTC+3

КНР даст "сильный отпор" на вводимые ограничения, отмечается в заявлении минкоммерции страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Китай выражает протест в связи с решением администрации США ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из КНР товары на сумму $50 млрд. Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении минкоммерции КНР, китайская сторона намерена дать "сильный отпор" в ответ на такие действия.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"Китай выражает решительный протест в связи с этим. КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные и вредоносные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор", - указывается в документе.

"Такие действия вредят двусторонним интересам, а также наносят урон системе международной торговли", - сказано в заявлении министерства.

Как говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа, США намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд.

"В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд, которые содержат значимые в промышленном плане технологии", - отметил лидер США.
 

Смотрите также

США введут пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд

МИД КНР: Китай незамедлительно ответит на протекционистские меры США

США потеряли $151 млрд в 2017 году из-за торговых сделок с ЕС и Китаем

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре красные трусы
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
6
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
7
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости