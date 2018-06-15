Китай выразил протест США в связи с введением пошлин

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Китай выражает протест в связи с решением администрации США ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из КНР товары на сумму $50 млрд. Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении минкоммерции КНР, китайская сторона намерена дать "сильный отпор" в ответ на такие действия.

"Китай выражает решительный протест в связи с этим. КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные и вредоносные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор", - указывается в документе.

"Такие действия вредят двусторонним интересам, а также наносят урон системе международной торговли", - сказано в заявлении министерства.

Как говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа, США намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд.

"В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд, которые содержат значимые в промышленном плане технологии", - отметил лидер США.

