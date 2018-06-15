Первая поставка сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в Испанию намечена на 21 июня

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. "Ямал СПГ" совершит первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию 21 июня 2018 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в испанской компании Gas Natural Fenosa.

По ее информации, танкер должен будет зайти в порт муниципалитета Мугардос (автономное сообщество Галисия). "По этому случаю в следующий четверг состоится небольшой торжественный акт", - отметили в Gas Natural Fenosa. Там уточнили, что, вероятнее всего, груз доставит танкер "Федор Литке".

В ноябре 2013 года Gas Natural Fenosa подписала контракт на закупку СПГ у "Ямал СПГ" сроком на 25 лет. Ежегодно испанская компания будет получать 3,2 млрд кубометров СПГ с проекта "Ямал СПГ". Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон отмечал, что общий объем контракта составляет более €30 млрд.