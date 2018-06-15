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Росалкогольрегулирование начинает блокировать сайты, торгующие алкоголем

Экономика и бизнес
15 июня, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Средняя посещаемость одного сайта, продающего алкоголь в розницу с доставкой, составляет 199 пользователей ежесуточно

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование с 15 июня начинает во внесудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, дистанционно торгующим алкоголем, говорится в сообщении Росалкогольрегулирования.

В свою очередь в Роскомнадзоре отметили, что информационные ресурсы такой тематики на основе данных Росалкогольрегулирования, вносятся в Единый реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор. Кроме того, ведомствами совместно организован электронный канал межведомственного взаимодействия, в котором также принимают участие другие органы: ФНС, МВД и Роспотребнадзор.

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По данным компании Group-IB, занимающейся расследованием и предотвращением киберпреступлений, доходы на "теневом" рынке продажи алкоголя в интернете, которая сейчас запрещена российским законодательством, в 2017 году достигли 1,7 млрд рублей. Средняя посещаемость сайта, где продается алкоголь в розницу с доставкой, составляет 199 пользователей в сутки (то есть почти 6 тыс. человек в месяц). Ранее Минфин предлагал разрешить дистанционную продажу слабоалкогольных напитков с 1 января 2018 года. Предполагалось, что через год этот список может быть расширен, однако пока торговля алкоголем через интернет так и не была легализована.

В конце 2017 года Минфин согласовал третью версию законопроекта для общественного обсуждения. Минпромторг поддерживает допуск ретейлеров к продаже алкоголя в интернете. Продавать алкоголь через интернет можно будет только после получения специальной лицензии. Выдавать лицензии будет Росалкогольрегулирование.

Против легализации торговли алкоголем онлайн выступают Минздрав и Роспотребнадзор. В январе сообщалось о том, что Росалкогольрегулирование обсуждает с участниками рынка правила внесудебной блокировки сайтов, которые будут прописаны в отдельном документе и которые должны сделать процесс блокировки более прозрачным. При этом документ подразумевает исключения, однако речи о частичном разрешении на дистанционную продажу алкоголя через интернет не идет.

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