Засуха в Астраханской области может нанести ущерб животноводческой отрасли

АСТРАХАНЬ,15 июня. /ТАСС/. Более двух месяцев в Астраханской области не выпадают обильные осадки - май и вовсе был аномально сухим впервые за последние 46 лет. Засуха может нанести ущерб одной из стратегических отраслей региона - животноводству, так как уже значительная часть травы на пастбищах высохла, сообщил в пятницу ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин.

"Мы обсуждали с Минсельхозом РФ, что у нас засуха. Для фермеров, которые занимаются растениеводством, она не очень страшна - используем разные виды полива. Но вот для животноводов - это серьезная проблема: у нас на 80% животноводство пастбищного типа, а степь "горит", засыхает от недостатка влаги. Если в течение июня не будет осадков, то нам придется уже с августа подкармливать овцу, чего никогда не было", - отметил Галкин.

Как уточнили ТАСС в астраханском гидрометцентре, май в этом году оказался аномально сухим, также существенных осадков не было и в апреле. Последний раз такая погода наблюдалась в 1972 году. А если брать в отдельности районы, например, Лиманский и Красноярский, то там засуха, подобная нынешней, наблюдалась в 1936 году.

"В июне были дожди в Черноярском районе, но это, скорее, исключение, в других населенных пунктах обильного выпадения осадков не было. В ближайшее время дожди также не прогнозируются", - добавили в гидрометцентре.

На 1 января 2018 года численность овец в регионе составляла 1 млн 477 тыс. голов (прирост за год 3,7%), крупного рогатого скота - 289 тыс. (прирост за год - 1,5%).