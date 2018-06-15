"Саратовские авиалинии" отозвали заявление на получение нового сертификата эксплуатанта

МОСКВА, 15 июня, /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" отказалась от идеи создания нового перевозчика на базе старой компании. Это следует из ответа Росавиации на запрос ТАСС.

"13 июня гендиректор АО "Саратовские авиалинии" отозвал свое заявление о намерении получить сертификат эксплуатанта", - говорится в ответе Росавиации.

По результатам внеплановых проверок Росавиации после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом "Саратовских авиалиний" ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. "Саратовские авиалинии" прекратили полеты 31 мая.

Позже Минтранс сообщил, что компания планирует возобновить деятельность, и заявка на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании направлена в Росавиацию.