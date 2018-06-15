Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Саратовские авиалинии" отозвали заявление на получение нового сертификата эксплуатанта

Экономика и бизнес
15 июня, 16:02 дата обновления: 15 июня, 16:21 UTC+3

Компания отказалась от идеи создания нового перевозчика на базе старой компании

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня, /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" отказалась от идеи создания нового перевозчика на базе старой компании. Это следует из ответа Росавиации на запрос ТАСС.

Смотрите также

Как прекращали полеты крупные российские авиакомпании. Досье

"13 июня гендиректор АО "Саратовские авиалинии" отозвал свое заявление о намерении получить сертификат эксплуатанта", - говорится в ответе Росавиации.

По результатам внеплановых проверок Росавиации после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом "Саратовских авиалиний" ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. "Саратовские авиалинии" прекратили полеты 31 мая.

Позже Минтранс сообщил, что компания планирует возобновить деятельность, и заявка на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании направлена в Росавиацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
Трамп: воссоединение Крыма с Россией состоялось из-за слабости Обамы
5
Пенсионный возраст в России. Досье
6
Биография Станислава Говорухина
7
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости