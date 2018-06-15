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Набиуллина: наибольший проинфляционный эффект имело бы введение налога с продаж

Экономика и бизнес
15 июня, 16:23 UTC+3

Глава ЦБ отметила, что подоходный налог - это наименее проинфляционная мера

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России оценивает проинфляционный эффект от предложенного правительством повышения НДС в 1 процентный пункт (п.п.) как умеренный. Наиболее проинфляционный эффект имело бы введение налога с продаж, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сравнивая разные варианты [налоговых мер], нужно смотреть на комплексный эффект. Конечно, у разных предложений разные проинфляционные эффекты. Наиболее проинфляционный эффект был бы, если было бы принято введение налога с продаж. Что касается подоходного налога, то это наименее проинфляционная мера", - сказала Набиуллина.

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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