Набиуллина: наибольший проинфляционный эффект имело бы введение налога с продаж

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России оценивает проинфляционный эффект от предложенного правительством повышения НДС в 1 процентный пункт (п.п.) как умеренный. Наиболее проинфляционный эффект имело бы введение налога с продаж, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сравнивая разные варианты [налоговых мер], нужно смотреть на комплексный эффект. Конечно, у разных предложений разные проинфляционные эффекты. Наиболее проинфляционный эффект был бы, если было бы принято введение налога с продаж. Что касается подоходного налога, то это наименее проинфляционная мера", - сказала Набиуллина.