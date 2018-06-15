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В Минкомсвязи рассказали о подготовке требований по оборудованию для "пакета Яровой"

Экономика и бизнес
15 июня, 16:39 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 15, июня. /ТАСС

По словам главы ведомства Константина Носкова, процесс по внедрению этих требований уже постепенно запускается

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Требования по оборудованию для исполнения "пакета Яровой" в основном подготовлены, сам процесс по их внедрению постепенно запускается, заявил ТАСС глава Минкомсвязи Константин Носков.

"Они уже в основном готовы. Процесс запускается. Компании все, подпадающие под "закон Яровой", активно уже выполняют требования", - заявил он на проходящей в Челябинске Седьмой российско-киргизской межрегиональной конференции.

При этом он отметил, что операторы уже занимаются закупкой оборудования и его монтажом. "На данный момент им понятны требования", - уточнил он.

МТС оценивает расходы на исполнение закона в течение пяти лет в 60 млрд рублей. Материнская компания "Вымпелкома" (бренд "Билайн") - холдинг Veon Ltd. - рассчитывает потратить 45 млрд рублей за пять лет (из этой суммы 6 млрд рублей будет потрачено в 2018 году). Гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков говорил о сумме в 35-40 млрд рублей в течение пяти лет, за первый год - около 7-8 млрд рублей. Tele2 рассчитывает, что компании потребуется потратить на это несколько десятков миллиардов рублей в ближайшие два-три года.

О "пакете Яровой"

Пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, принят летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров хранить как информацию о фактах передачи сообщений, так и содержание этих сообщений. Самое серьезное требование для операторов связи - по хранению содержания сообщений - вступает в силу 1 июля 2018 года.

В апреле 2018 года правительство утвердило детали требований "пакета Яровой" к операторам связи по хранению данных. Так, голосовые данные и текстовые сообщения операторы должны хранить с 1 июля 2018 года в течение полугода. Хранить интернет-трафик операторы обязаны с 1 октября 2018 года в течение 30 суток. Впоследствии операторы должны будут увеличивать емкость технических средств накопления информации на 15% ежегодно в течение пяти лет.

О конференции

Седьмая российско-киргизская межрегиональная конференция проходит 15 июня в Челябинске. Ее тема - роль цифровой трансформации в экономической интеграции Российской Федерации и Киргизской Республики. Организаторами Конференции выступают министерство экономического развития РФ и министерство экономики Киргизской Республики при поддержке Фонда "Росконгресс".

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Персоны
Озеров, Виктор Алексеевич Яровая, Ирина Анатольевна Носков, Константин Юрьевич
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