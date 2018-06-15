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Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы продления сделки ОПЕК+

Экономика и бизнес
15 июня, 17:01 UTC+3 МОСКВА 15, июня. /ТАСС

В ходе совещания также обсуждались вопросы социально-экономического развития страны

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы продления сделки ОПЕК+, а также состоявшиеся в последние дни международные контакты главы государства с иностранными лидерами. Об этом сообщил пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков.

"В ходе совещания президент информировал участников о состоявшемся 9-10 июня саммите ШОС в Китае, а также о своих контактах с зарубежными лидерами на полях этого форума", - сказал Песков.

"Затронута также тема продолжения сделки ОПЕК+ в контексте состоявшихся в четверг контактов президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", - сообщил пресс-секретарь.

"Обсуждались также актуальные вопросы социально-экономического развития России", - добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Темы
Саммит ШОС в Циндао Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Персоны
Вайно, Антон Эдуардович Иванов, Сергей Борисович Шойгу, Сергей Кужугетович Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Нарышкин, Сергей Евгеньевич Володин, Вячеслав Викторович Патрушев, Николай Платонович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль Бортников, Александр Васильевич Колокольцев, Владимир Александрович
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