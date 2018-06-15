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Минэкономразвития учтет новые бюджетно-налоговые меры в макропрогнозе

Экономика и бизнес
15 июня, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Обновленный прогноз будет представлен в июне-июле этого года, отметили в ведомстве

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития учтет новые бюджетно-налоговые меры в макропрогнозе на 2018-2021 годы, который будет представлен в июне-июле. Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития.

"Бюджетно-налоговые меры будут учтены в обновленном прогнозе, который будет представлен в июне-июле", - заявили в пресс-службе МЭР, не пояснив, какое влияние окажут новые меры.

Правительство РФ на заседании 14 июня предложило повысить НДС с 18% до 20% с 2019 года. Кроме того, кабмин одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

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