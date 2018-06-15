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Индийский инвестор направит $10 млн на строительство фармацевтического завода в Курске

Экономика и бизнес
15 июня, 17:11 UTC+3 КУРСК КУРСК 15, июня. /ТАСС

Кроме налоговых поступлений в бюджет региона, предприятие предоставит порядка 300 рабочих мест

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КУРСК, 15 июня. /ТАСС/. Индийская фармацевтическая компания ZEE Laboratories Ltd. построит в Курске завод по производству лекарств для лечения гепатита и онкологических заболеваний. Инвестиции на первом этапе составят порядка $10 млн, сообщил ТАСС в пятницу президент Индийско-русского содружества и культурного общения, депутат Курского городского собрания Абхай Сингх.

"Мы хотим на программу импортозамещения разместить этот завод в Курске. В основном они будут заниматься производством лекарств для лечения гепатита, болезней печени и онкологических лекарств. Первый этап их инвестиций в районе 10 миллионов долларов, срок строительства до запуска завода - 2 года. И теперь с нашей стороны зависит, насколько быстро мы обеспечим им документацию для этого, они со своей стороны готовы инвестировать и строить", - сказал Сингх.

По его словам, на заинтересованность инвестора в размещении фармацевтического завода в Курске повлиял, в частности, факт личного знакомства. "Так как я депутат Курска, хочу, чтобы они в Курске что-то построили. Я им предложил, и они согласились, российский рынок они знали, для них всегда это интересно было", - добавил Сингх.

Кроме налоговых поступлений в бюджет региона, предприятие предоставит порядка 300 рабочих мест.

Компания ZEE Laboratories Ltd. основана в Индии в 1994 году, экспортирует фармацевтическую продукцию в 35 стран мира.

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