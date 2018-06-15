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Инвестор вложит 600 млн рублей в модернизацию завода каменной ваты в Белгороде

Экономика и бизнес
15 июня, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Планируется, что программа мероприятий, разработанная для интеграции завода в структуру корпорации, займет около полутора лет

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ТАСС, 15 июня. Корпорация "Технониколь" направит 600 млн рублей на развитие и модернизацию белгородского завода каменной ваты, выкупленного в марте этого года у ГК "Изовол". Интегрировать завод в структуру корпорации планируется в течение полутора лет, сообщили в пятницу в правительстве Белгородской области.

"В марте корпорация "Технониколь" закрыла сделку по покупке 100% акций завода нестандартного оборудования и металлоизделий. Инвестиции корпорации в новый актив в Белгороде - предприятие по выпуску каменной ваты - достигнут 600 миллионов рублей. Сейчас компания приступила к интеграции завода каменной ваты в свою структуру", - отметили в правительстве региона.

Планируется, что программа мероприятий, разработанная для интеграции завода в структуру корпорации, займет около полутора лет. Большую часть инвестиций направят на модернизацию и установку дополнительного оборудования, что позволит увеличить производительность и автоматизировать процесс выпуска каменной ваты. Ожидается, что в итоге мощность завода составит 1,5 млн куб. метров готовой продукции в год, до 20% материалов отправится на экспорт.

"Технониколь" является одним из крупнейших международных производителей строительных материалов. Производственные площадки компании есть в России, Белоруссии, Литве, Чехии, Италии, Великобритании, Германии. Выручка производственного комплекса "Технониколь", по данным компании, за 2017 год составила 79,17 млрд рублей.

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