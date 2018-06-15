Калининградская область планирует сотрудничать с Панамой в IT-сфере и туризме

ТАСС, 15 июня. Власти Калининградской области рассчитывают развивать сотрудничество с Республикой Панама в таких сферах, как IT, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, автомобильная промышленность, здравоохранение и туризм. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ Денис Салий.

"На сегодняшний день сотрудничество с Панамой имеет перспективы в таких приоритетных для региона областях, как IT, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, автопром, здравоохранение, рекреационный туризм. Калининградская область имеет единственный незамерзающий порт на Балтике, что в перспективе развития отношений может также быть использовано и для продуктивного логистического сотрудничества", - сказал Салий.

Он отметил, что за 2017 год Калининградская область экспортировала в Панаму товаров на $665 тыс. При этом, объем импорта региона с Панамой составил $6 тыс.

Салий также добавил, что с начала 2018 года в особую экономическую зону Калининградской области было привлечено более 30 резидентов из России, два из которых имеют иностранные капиталы. Заявленный объем инвестиций в регион составляет порядка 2 млрд рублей.