Бюджет Ярославской области получит дополнительно 1,5 млрд рублей налогов

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Ярославской области увеличатся на 1,5 млрд рублей, так как председатель совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик оформил в регионе постоянную регистрацию. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook написал губернатор Дмитрий Миронов.

"Наш давний партнер, председатель совета директоров "Р-Фарма" Алексей Репик оформил постоянную регистрацию в Ярославской области. Благодарю Алексея Евгеньевича за это решение. Оно принесет в бюджет дополнительно 1,5 млрд рублей налогов", - написал губернатор.

Как сообщил Миронов, средства планируется потратить на решение основных проблем региона. "Почти 400 миллионов рублей дополнительно выделим на ремонт самых проблемных участков дорог в Ярославле. Для города это серьезная сумма - больше, чем годовой бюджет на ямочный ремонт по всей области", - добавил глава региона.

По его словам, 70 миллионов рублей будут направлены на реконструкцию очистных сооружений в Ростове Ярославской области. Губернатор добавил, что лично убедился в том, что проблема требует экстренного решения, работы планируется начать в этом году.

Около 1 млрд рублей предполагается направить на решение проблем в сфере здравоохранения. "В первую очередь деньги пойдут на покупку лекарств для онкологических больных", - отметил Миронов.