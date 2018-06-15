ГП РФ поручила прокурорам проверить борьбу с картельными сговорами в регионах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России поручила прокурорам в регионах проверить ход борьбы с картельными сговорами (случаями, когда отдельные компании договариваются о ценах, сферах влияния, условиях продаж или объемах производства и т. д. - прим. ТАСС). Как сообщили в надзорном ведомстве, первоочередные меры, направленные на выявление и пресечение ограничивающих конкуренцию соглашений (картелей), обсуждались в Генпрокуратуре на заседании экспертной группы по противодействию картелям с участием представителей ФАС, МВД, ФССП и Росфинмониторинга.

Представители ФАС рассказали о подготовке поправок в законодательство о защите конкуренции и контрактной системе, в УК и УПК РФ, направленных на ужесточение ответственности за картельную деятельность, разработке межведомственной программы мер по противодействию картелям.

"Особое внимание уделено проблемам правоприменительной практики, связанным с организацией проверок по материалам, содержащим признаки ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), а также с принудительным исполнением штрафов за административное правонарушение по ст. 14.32 КоАП РФ ("Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения")", - сообщили в Генпрокуратуре. В связи с этим прокурорам субъектов РФ даны поручения проверить законность и обоснованность каждого решения по таким материалам, направленным из ФАС в МВД и ФССП, и при наличии оснований принять меры к их отмене и иному прокурорскому реагированию. Проведение таких сверок будет осуществляться на системной основе.

Кроме того, эксперты заслушали информацию о ходе и результатах проверок по ряду конкретных материалов, имеющих признаки картельных сговоров.