"Киевтеплоэнерго" через суд потребовало от "Нафтогаза" возобновить поставки газа Киеву

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подало в суд, чтобы заставить Национальную акционерную компанию (НАК) "Нафтогаз Украины" возобновить поставки газа Киеву для возобновления горячего водоснабжения в отдельных районах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичной администрации.

"Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к НАК "Нафтогаз Украины", - отметили в пресс-службе администрации. По ее данным, предприятие требует, чтобы суд признал заключенными договоры о поставках природного газа, ведь спецобязательство было установлено постановлением правительства на "Нафтогаз" 22 марта 2017 года. Действующее законодательство, отмечается в сообщении, не предусматривает права НАК отказать "Киевтеплоэнерго" в подписании договоров на поставки газа.

"Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности", - сказал, комментируя решение администрации, заместитель городского головы Петр Пантелеев. По его словам, на сегодня до сих пор не определена сумма долга "Киевэнерго" перед "Нафтогазом". Часть этой суммы, добавил он, является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов "даже теоретически невозможна". Он добавил, что отказ НАК продолжить поставлять газ Киеву для бесперебойного обеспечения города горячим водоснабжением может перерасти в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба.

Ранее услугу горячего водоснабжения и отопления в Киеве предоставляла частная компания "Киевэнерго", а с мая исполнителем услуги стало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Городская власть при этом категорически отказалась брать на себя долг за газ, накопленный при "Киевэнерго".

"Нафтогаз" заявил, что не будет поставлять газ, пока "Киевтеплоэнерго" не примет на баланс задолженность. По состоянию на конец мая долг составлял около 4,4 млрд гривен (около $170 млн). В связи с этим под предлогом гидравлических испытаний большая часть Киева была отключена от горячего водоснабжения.