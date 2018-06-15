Fortum закроет сделку по покупке доли в Uniper до 27 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Финский энергетический концерн Fortum получил разрешение от регулирующих органов Еврокомиссии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России на покупку до 50% германской Uniper. Сделку планируется завершить не позднее 27 июня, сообщает Fortum.

"Условия публичной оферты Fortum были одобрены, теперь Fortum может закрыть сделку в рамках публичной оферты, что планируется сделать 27 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что европейский регулятор не нашел возможных нарушений конкуренции в результате сделки. ФАС России в свою очередь обязала Fortum не допускать необоснованного повышения цен на оптовом рынке электроэнергии. В Fortum не ожидают, что это обязательство окажет какое-либо существенное влияние на деятельность компании.

В 2017 году Fortum договорился о покупке 47% в Uniper у немецкого концерна E.ON. Стоимость пакета - более €3,8 млрд.

В конце апреля правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку между финской Fortum и германской Uniper. Разрешение российского регулятора было необходимо, так как обе компании имеют активы в России.

В России у Fortum и Uniper работают компании "Фортум" и "Юнипро".

У "Фортум" восемь ТЭС в России. Пять из них - в Челябинской области, три - в Тюменской области, в том числе Няганская ГРЭС - одна из самых крупных и современных тепловых электростанций России. Также "Фортум" принадлежит три солнечные электростанции - Плешановская СЭС мощностью 10 МВт и Грачевская СЭС мощностью 10 МВт (Оренбургская область), а также Бугульчанская СЭС мощностью 15 МВт (Башкирия). Их "Фортум" купил в 2017 году у "Хевел" (совместное предприятие "Реновы" и Роснано)

"Юнипро" занимается производством и продажей электро- и теплоэнергии. В состав компании входят Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер "Юнипро" - Uniper Russia Holding GmbH ("дочка" Uniper SE), которой принадлежит 83,73% акций компании.