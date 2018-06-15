JPMorgan Chase & Co снизил долю в "Соллерсе" с 7,26% до 3,65%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. JPMorgan Chase & Co снизил долю в российском автохолдинге "Соллерс" с 7,26% до 3,65%, говорится в сообщении ПАО "Соллерс". Согласно документам, снижение доли JPMorgan Chase & Co произошло 5 июня.

В группу "Соллерс" входят Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод и ООО "Соллерс - Дальний Восток". Кроме того, "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" - совместное предприятие японской Mazda и ПАО "Соллерс" - выпускает автомобили Mazda СХ-5 и Mazda 6. В России также работает совместное предприятие "Соллерс" и Ford.

Мажоритарным акционером "Соллерс" является его генеральный директор - Вадим Швецов.