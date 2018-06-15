Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

JPMorgan Chase & Co снизил долю в "Соллерсе" с 7,26% до 3,65%

Экономика и бизнес
15 июня, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Снижение доли JPMorgan Chase & Co в российском холдинге произошло 5 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. JPMorgan Chase & Co снизил долю в российском автохолдинге "Соллерс" с 7,26% до 3,65%, говорится в сообщении ПАО "Соллерс". Согласно документам, снижение доли JPMorgan Chase & Co произошло 5 июня.

В группу "Соллерс" входят Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод и ООО "Соллерс - Дальний Восток". Кроме того, "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" - совместное предприятие японской Mazda и ПАО "Соллерс" - выпускает автомобили Mazda СХ-5 и Mazda 6. В России также работает совместное предприятие "Соллерс" и Ford.

Мажоритарным акционером "Соллерс" является его генеральный директор - Вадим Швецов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
Пенсионный возраст в России. Досье
5
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости