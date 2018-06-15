Севастополь начинает поставки зерна в Сирию

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Севастополь в пятницу начал загрузку зерна на судно для поставки в порт Тартус в Сирии. Об этом сообщил журналистам губернатор города Дмитрий Овсянников.

"Сегодня начинается загрузка зерна для поставки в Сирию. Первое судно стоит, <...> и с вечера начнется загрузка судна", - сказал Овсянников.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что всего в рамках первой поставки планируется отгрузить 3,8 тыс. тонн пшеницы. Груз отбудет в Сирию ориентировочно 18 июня.

Овсянников добавил, что за год из Севастополя в порт Тартус планируется поставить около 200 тыс. тонн зерна и более. "Компания [которая осуществляет поставки зерна] может увеличить объемы. <...> Сейчас она будет искать суда, через которые будет осуществлять поставки. Я уверен, что объемы будут увеличены, это первый шаг", - отметил губернатор.

По словам главы города, поставки российского зерна помогут снизить продовольственную напряженность в Сирии.

На прошлой неделе состоялся официальный визит российской делегации в Сирию. Ее возглавлял замгубернатора Севастополя Владимир Базаров и гендиректор Севастопольского морского порта Сергей Емельянов. В ходе визита стороны договорились об обеспечении поставок зерна в Сирийскую Арабскую Республику.