Акционеры Renault одобрили продление полномочий Гона на посту главы компании

ТАСС, 15 июня. Акционеры французского автопроизводителя Renault в пятницу на генеральной ассамблее одобрили продление полномочий Карлоса Гона на посту гендиректора компании на ближайшие четыре года. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, также принято решение о выплате Гону €7,4 млн ($8,6 млн) в качестве вознаграждения за 2017 год, несмотря на несогласие крупнейшего акционера - французского правительства, которое является владельцем 15% акций. Отмечается, что Гон согласился на сокращение премии за 2018 год на 30%, чтобы обеспечить поддержку его переизбрания правительством.

За продление полномочий Гона на посту гендиректора в феврале выступил совет директоров компании. Тогда же было принято решение назначить его заместителем Тьерри Боллоре, работающего в Renault с 2012 года. Он приступил к своим обязанностям 19 февраля.

64-летний Гон пришел в Renault в 1996 году, заняв тогда пост вице-президента. В 2005-м он занял должности президента и гендиректора Renault.

Российская группа "Автоваз" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти и Ижевске.