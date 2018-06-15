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Силуанов: повышение пенсий на тысячу рублей будет перекрывать рост потребительских цен

Экономика и бизнес
15 июня, 20:33 дата обновления: 15 июня, 20:56 UTC+3

Министр финансов заверил, что рост пенсий будет значительно выше, чем инфляционные ожидания

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Рост потребительских цен будет нивелирован повышением пенсий на 1000 рублей, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

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"Уверяю вас, что рост пенсий будет значительно, значительно выше, чем инфляционные ожидания, примерно на два пункта над инфляций, на 2 процента, или даже больше. Поэтому то повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства - около 1000 рублей, перекроет рост потребительских цен", - сказал он.

"Основная задача - это повысить пенсии действующим пенсионерам", - подчеркнул Силуанов.

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, предусматривающий повышение срока выхода на пенсию. В настоящее время этот возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, законопроектом предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.

Инфографика Как будет повышаться пенсионный возраст

Как будет повышаться пенсионный возраст

Пенсионный возраст россиян с 2019 года будет постепенно повышаться. Для мужчин он будет увеличен с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. 

 

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