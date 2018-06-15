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Предприятие по производству элитного картофеля намерены создать в Вологодской области

Экономика и бизнес
15 июня, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Реализовать проект планируется в три этапа и полностью завершить к 2021 году

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сельскохозяйственный кластер по выращиванию до 9 тыс. тонн элитного семенного картофеля в год планируется создать в Устюженском районе Вологодской области к 2021 году. Соответствующий проект обсудили в пятницу в Устюжне представители инвестора, группы компаний "АФГ Националь" и губернатор области Олег Кувшинников, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

"Климатические условия Вологодской области позволяют выращивать здесь репродуктивный и элитный картофель высочайшего качества. Поэтому сегодня мы готовы совместно с нашими коллегами из сельхозкооператива "Устюженский картофель" вести речь о создании кластера по производству семенного картофеля", - процитировала пресс-служба заместителя директора операционного департамента "АФГ Националь" Анатолия Зельева.

По словам заместителя гендиректора холдинга Валентина Горобцова, реализовать проект планируется в три этапа и полностью завершить к 2021 году, инвестиции составят 275 млн рублей. За счет этих средств на территории Устюженского района будет построено современное семеноводческое предприятие с овощехранилищем, лабораторией, фасовочно- отгрузочным модулем, а также 1,5 тыс. га земель. Сейчас ведется работа по вводу земель в сельскохозяйственный оборот. Половину полученного семенного материала холдинг будет использовать для выращивания собственного товарного картофеля, остальное реализовывать через оптовую и розничные сети.

"В рамках программы импортозамещения этот проект является очень важным для страны, поскольку сейчас значительная часть семенного картофеля закупается в странах ближнего и дальнего зарубежья. Проект позволит обеспечить всю Российскую Федерацию семенным картофелем из Вологодской области", - сказал Кувшинников.

Он предложил инвесторам налоговые льготы, действующие в регионе, и консультационную поддержку для защиты проекта в Минсельхозе России. Кроме того, холдинг и областной департамент сельского хозяйства намерены разработать программу развития семеноводства картофеля в области до 2025 года.

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