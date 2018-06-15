Bloomberg: Китай с 6 июля введет ответные пошлины на некоторые американские товары

ТАСС, 15 июня. Власти Китая с 6 июля введут ответные пошлины на ряд американских товаров. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

В пятницу Белый дом объявил, что Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Ожидается, что они затронут такие сферы, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, новые материалы и автомобилестроение.

Минкоммерции КНР ранее выразило протест в связи с этим решением американских властей, отметив, что китайская сторона намерена дать "сильный отпор" в ответ на такие действия и предпринять аналогичные по силе и масштабу меры.