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Bloomberg: Китай с 6 июля введет ответные пошлины на некоторые американские товары

Экономика и бизнес
15 июня, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС
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ТАСС, 15 июня. Власти Китая с 6 июля введут ответные пошлины на ряд американских товаров. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

В пятницу Белый дом объявил, что Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Ожидается, что они затронут такие сферы, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, новые материалы и автомобилестроение.

Минкоммерции КНР ранее выразило протест в связи с этим решением американских властей, отметив, что китайская сторона намерена дать "сильный отпор" в ответ на такие действия и предпринять аналогичные по силе и масштабу меры.

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